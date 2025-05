Acidente com van e 3 caminhões bloqueia Rodoanel Sul; trânsito é de 14 km

Cinco pessoas precisaram ser hospitalizadas após um engavetamento com três caminhões e uma perua no trecho sul do Rodoanel na manhã de hoje.

O que aconteceu

Via ficou totalmente bloqueada no km 67 da via para socorro às vítimas. O acidente aconteceu na pista externa, perto da divisa de São Bernardo do Campo e Parelheiros, por volta das 7h30.

Ao menos 14 quilômetros de congestionamento. Segundo a concessionária SPMar, responsável pela área, o trânsito estava lento entre o km 53 e 67 da via. Duas faixas e o acostamento foram liberados para circulação de veículos às 9h50.