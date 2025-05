Até quando vai a frente fria que atinge parte do Brasil? Veja a previsão

Ao menos cinco capitais já bateram o recorde de frio de 2025 ontem. Foi o dia com temperatura mais baixa em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá, de acordo com o Climatempo.

Mas a onda não para por aí e deve ser ainda mais intensa hoje. A previsão é de que a temperatura caia um pouco mais que ontem, chegando ao pico dessa frente fria.

A partir de amanhã, temperatura deve começar a subir, mas ainda com friozinho no final de semana. As temperaturas aumentam em velocidades diferentes em cada capital, com o frio em Porto Alegre persistindo mais do que em São Paulo, por exemplo. Ainda assim, a previsão em todas é de que o frio mais extremo vá embora a partir de terça-feira da semana que vem.

Chuva, neve e vento forte não devem acontecer nos próximos dias. O Rio Grande do Sul sofreu ontem com a formação de um ciclone extratropical que se juntou à massa de ar frio e causou forte chuva na capital e em parte do litoral, além de ventos acima dos 70 km/h e neve em cidades da serra gaúcha. Mas já a partir de hoje, o estado fica sob influência de uma massa de ar seca e fria e de um centro de alta pressão, que garante um tempo mais firme, segundo o MetSul.

Como fica a previsão nas capitais mais atingidas pelo frio

Porto Alegre