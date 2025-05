Avião de Lívia Andrade teve problema no trem de pouso; qual a função dele?

O piloto reporta a situação da estrutura durante todo o procedimento de pouso. Durante toda a operação de aproximação da pista e de pouso, é de responsabilidade do comandante reportar seus passos ao controle de voo ou ao AFIS (Serviço de Informação de Voo de Aeródromo), como sua aproximação final da pista e a situação do trem de pouso —se ele está baixado e travado.

No final das contas, o trem de pouso da aeronave em que Lívia estava acabou funcionando. O avião de pequeno porte ficou 30 minutos sobrevoando o Campo de Marte, na capital paulista, antes de ir para Jundiaí —a ideia era reduzir a quantidade de combustível caso o pouso fosse complicado.

Falhas normalmente são associadas a fadiga mecânica dos materiais do trem de pouso, segundo o IBA. Mas no caso da aeronave de Lívia, o problema foi uma falha no sensor do trem de pouso, informou a Rede Voa, empresa que administra o aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, onde a aeronave pousou.

Caso o equipamento apresente problemas e sistemas secundários para tentar ativá-lo não funcionem, acontece o pouso de barriga ou bico. Essa situação leva a medidas como a do piloto do jatinho da apresentadora, que andou em círculos para gastar combustível.