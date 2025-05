Impedido de viajar com menina autista, cão de apoio embarca para Portugal

A ida do cão busca oferecer suporte emocional para Alice e ajudar a menina em situações de crise causadas pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA). Trata-se de uma doença que causa problema no desenvolvimento neurológico, prejudicando assim a organização de pensamentos, sentimentos e emoções.

A família tentava levar o animal para o exterior há pelo menos dois meses. O embarque havia sido negado duas vezes anteriormente. A última tentativa ocorreu no último sábado (24), mesmo após decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói. Na época, a TAP disse que o cachorro foi barrado por questão de segurança.

A companhia afirmou que a ordem judicial "violaria o Manual de Operações de Voo da TAP Air Portugal". "Reforçamos que jamais poremos em risco a segurança dos nossos passageiros, nem mesmo por ordem judicial. [...] Foram dadas alternativas de transporte para o animal, que não foram aceitas pelo tutor", declarou a empresa.

Antes do acordo, a Justiça do Rio havia marcado uma audiência sobre o caso para a próxima semana.