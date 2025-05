Homem que ajudou irmão a jogar corpo da ex-mulher no rio Tietê é solto

Relacionamento do casal durou 16 anos e eles tiveram três filhos de 14, 7 e 5 anos. Conforme a polícia, o casamento teria terminado há cerca de dois ou três meses.

Casamento era conturbado, com brigas e agressões. Na denúncia enviada pelo Ministério Público de São Paulo, ele é descrito como possessivo, ciumento e controlador. As autoridades relatam que ele não aceitava o fim do casamento e não suportava a ideia de ela se relacionar com outra pessoa.

Na noite do desaparecimento de Amanda, um amigo do trabalho deu carona para a promotora. Segundo o delegado José Luiz Nogueira, do 4° DP de Osasco, ao chegarem no local, a vítima estranhou a presença do carro do ex-marido, mas mesmo assim se despediu do amigo e entrou na residência.

O acusado vigiava a casa da vítima. Segundo a denúncia, ele tinha uma chave e entrou no imóvel na madrugada do dia 19 de maio, ficando lá até que ela chegasse para surpreendê-la.

Inicialmente, suspeito negou envolvimento com o desaparecimento da ex-mulher. Ele teria dito em depoimento que viu Amanda pela última vez no domingo (18) e justificou ter deixado o carro perto da casa dela após problemas mecânicos no veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostraram duas pessoas saindo da casa de Amanda com algo parecido com um corpo enrolado em um cobertor. Ao ser confrontado com essa informação, Carlos teria mudado sua versão dos fatos e confessado o crime, apontando o irmão como cúmplice, segundo a polícia.