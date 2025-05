Taxista cobra R$ 800 por corrida de R$ 120 e é levado à delegacia no Rio

Além do taxista, outro homem estava no carro e foi conduzido à delegacia, onde o turista registrou um boletim de ocorrência. O táxi era dirigido por um motorista autorizado, o segundo homem não autorização para atuar no transporte de passageiros. Eles foram levados à 32ª Delegacia Policial e o caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.

Taxista é detido no Galeão Imagem: Policia Militar do Rio de Janeiro

O veículo foi lacrado, a permissão do auxiliar irregular foi bloqueada. Além disso, a empresa contratante será chamada para esclarecimentos.

A concessionária RIOGaleão, responsável pelo aeroporto, destaca que o táxi apreendido não faz parte da frota das cooperativas conveniadas. Essas são as indicadas oficialmente para o transporte de passageiros. Em nota, a empresa diz ainda que está à disposição dos órgãos públicos para futuras investigações.