Projeto que proíbe acorrentamento inadequado de animais é aprovado em SP

"A aprovação deste projeto representa um grande passo para que esses animais não fiquem presos 24 horas por dia, sem possibilidade de locomoção e liberdade"

Deputado Rafael Saraiva (União)

Proposta reconhece os animais como seres capazes de sentir dor, medo e estresse. O deputado justificou a importância do projeto, que segundo ele "representa um passo importante na construção de uma política pública que respeita a dignidade dos animais".

O aprisionamento só poderá ocorrer de forma temporária, seguindo uma série de condições. O projeto determina, que ao aprisionar, o animal deverá ter acesso a alimentação e água limpa, abrigo contra sol, chuva, calor ou frio extremos, e não pode ser mantido com animais agressivos ou doentes. A recomendação é que, quando necessária a contenção, sejam utilizadas coleiras do tipo peitoral, que envolvem o tronco do animal e oferecem mais segurança. O texto também sugere o uso de correntes do tipo "vaivém", que garantam espaço para movimentação e respeitem critérios de abrigo, higiene e alimentação.