Artista e modelo: quem é a stalker que fez 500 ligações a médico em um dia

O médico e a esposa dele registraram aproximadamente 30 boletins de ocorrência por ameaça, perturbação do sossego, lesão corporal e extorsão. Apesar disso, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça após a mulher roubar o celular da esposa do médico.

A autora já havia sido detida em flagrante em duas ocasiões anteriores por ameaça, extorsão e furto qualificado. Ela foi solta pela Justiça com a imposição de medidas cautelares que ela posteriormente violou. Kawara estava foragida desde março do ano passado.

O que aconteceu

Artista plástica foi condenada por crimes de perseguição contra o médico, a esposa dele e o filho do casal. Ela também vai responder pelo roubo das chaves de um carro e do celular da esposa do profissional com uso de violência e por desobedecer decisão judicial de medidas protetivas.

A maior pena de Kawara foi pelo crime de roubo, com 6 anos e 8 meses de condenação. A avó dela, Dalva Ramos, também foi condenada ao mesmo período de reclusão pela subtração dos itens. Em interrogatórios policial e judicial, Dalva negou o roubo e a agressão à mulher do médico. Porém, no decorrer do processo, a avó de Kawara admitiu ter pegado o celular, mas por pensar que era o seu.

Decisão aponta que a perseguição ocorreu entre 2020 e 2023. Kawara utilizava recursos tecnológicos para monitorar as vítimas, vigiava o médico, a companheira dele e o filho do casal, e chegou a fazer montagem da esposa do profissional com outros homens. A esposa do profissional da saúde desenvolveu síndrome do pânico e insônia após o caso, segundo o documento.