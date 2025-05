'Voltei a Valadares cheio de dívidas': deportações nos EUA desafiam cidade

Com o anúncio das deportações, a Prefeitura de Governador Valadares lançou, em caráter de urgência, um serviço de apoio ao valadarense em situação de deportação —o intuito é acolher e orientar pessoas que retornam involuntariamente à cidade.

O atendimento começa, de forma urgente, com um call center. A pessoa que foi deportada liga em um número que funciona das 8 horas às 22 horas: (33) 3035-0001. O call center fornece informações iniciais e dá um direcionamento imediato às famílias.

Depois, é feito encaminhamento para um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), onde há atendimento psicossocial. A pessoa pode ser encaminhada para emissão de segunda via de documentos, atualização do Cadastro Único do governo federal e receber orientação sobre benefícios sociais.

As pessoas deportadas também são informadas sobre o banco de empregos no município e, se necessário, o aluguel social.