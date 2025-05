Stalker que enviou 1.300 mensagens a médico em um dia é condenada em MG

A Justiça de Minas Gerais condenou Kawara Welch Ramos de Medeiros a 10 anos, 7 meses e dois dias de prisão. Ela passou anos perseguindo um médico no estado, chegando a enviar 1.300 mensagens e fazer 500 ligações para a vítima em um dia. Cabe recurso da decisão.

O que aconteceu

Artista plástica foi condenada por crimes de perseguição contra o médico, a esposa dele e o filho do casal. Ela também vai responder pelo roubo das chaves de um carro e do celular da esposa do profissional com uso de violência e por desobedecer decisão judicial de medidas protetivas.

A maior pena de Kawara foi pelo crime de roubo, com 6 anos e 8 meses de condenação. A avó dela, Dalva Ramos, também foi condenada ao mesmo período de reclusão pela subtração dos itens. Em interrogatórios policial e judicial, Dalva negou o roubo e a agressão à mulher do médico. Porém, no decorrer do processo, a avó de Kawara admitiu ter pegado o celular, mas por pensar que era o seu.