Cão de apoio de menina autista chega a Portugal após impasse com aérea

Depois de quase dois meses de impasse e negativas da companhia aérea TAP, o cão de suporte emocional Teddy, que acompanha a menina autista Alice, de 12 anos, desembarcou em Portugal na manhã deste sábado. A viagem foi autorizada após intensa mobilização da família e decisão judicial.

O que aconteceu

Teddy partiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio, na sexta-feira, acompanhado pelo treinador Ricardo Cazorotte e pela irmã de Alice, Hayanne Porto. Segundo o pai da criança, Renato Sá, o animal chegou bem e está passando por uma reintegração com a criança.

A família tentava levar o cão ao exterior desde março. O embarque foi negado duas vezes pela companhia aérea, inclusive no último sábado (24), mesmo após decisão judicial favorável emitida pela 5ª Vara Cível de Niterói.