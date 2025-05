Filho de faxineira, ele ia à aula de inglês escondido e se formou nos EUA

Faltavam três semestres para concluir a graduação. Sem opção, Fred criou uma nova vaquinha online e voltou a procurar os veículos de imprensa que já haviam contado sua história. Com ela, arrecadou quase R$ 100 mil, mas isso ainda não seria suficiente.

A mobilização funcionou de outra forma: "A faculdade começou a ser pressionada por jornais do Brasil e até de fora. Me chamaram, viram todo o material da vaquinha, e me deram mais duas bolsas extras. Foi assim que consegui me formar", conta.

'Minha faculdade é uma das mais diversas'

Hoje, Fred trabalha como pesquisador e analista de dados e segue nos EUA com visto de trabalho. "Lá você entrega, eles te avaliam pelo que você faz, não por quem você conhece", conta.

E minha faculdade é uma das mais diversas dos Estados Unidos. Ela está no ranking de faculdades com mais diversidade étnica. Eu via gente de todo canto do mundo: França, Samoa, Austrália, Etiópia, Nigéria e China. Fred Ramon

A adaptação cultural foi um processo mais lento. "Não foi pelo inglês. Foi pelo individualismo. Lá é cada um por si. Aqui no Brasil a gente tem mais calor humano, mais conexão. Mas aprendi a viver entre os dois mundos", explica.