MP denuncia PM por morte da esposa em SP e pede pena mínima de 70 anos

O Ministério Público de São Paulo denunciou o sargento da Polícia Militar Samir Carvalho por feminicídio contra a própria esposa e tentativa de homicídio da filha de 10 anos. O crime aconteceu no último dia 7 de maio numa clínica médica em Santos, no litoral paulista.

O que aconteceu

Promotor pede pena mínima de 70 anos de prisão contra o PM. A denúncia foi apresentada à Justiça na sexta-feira da semana passada. O UOL tenta contato com o advogado de Carvalho. O espaço está aberto para manifestação.

A denúncia aponta que o crime foi premeditado, motivado por desentendimentos no relacionamento. Segundo o promotor Fábio Fernandez, o sargento já havia ameaçado e agredido fisicamente a esposa, a empresária Amanda Fernandes Carvalho, 42, em outras ocasiões e agiu com frieza, dissimulação e extrema violência. Conforme laudo necroscópico realizado no corpo da vítima, ela levou três tiros e 51 facadas em diversas partes do corpo.