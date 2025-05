Onça-pintada aparece rondando casas no Mato Grosso do Sul; veja vídeo

Secas e incêndios reduzem produtividade dos ecossistemas e inundação reduz territórios. Seriam razões para o comportamento atual de aproximação das casas? ONG Ecoa

O UOL tenta contato com a Polícia Militar Ambiental sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado.

No último dia 23, outra onça-pintada foi flagrada no interior do Mato Grosso do Sul. Dessa vez, o animal aparece na cidade de Corumbá sendo expulso de uma área residencial por dois cachorros.