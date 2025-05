PF apreende semissubmersível no Pará que transportaria drogas à Europa

Uma ação conjunta da Polícia Federal com a Marinha do Brasil e a FAB (Força Aérea Brasileira) apreendeu hoje um semissubmersível no Pará que seria utilizado para o transporte de cocaína para a Europa.

O que aconteceu

Operação ocorreu na Ilha do Marajó. Segundo a PF, essa é a primeira vez que uma embarcação desse tipo é apreendida pela corporação, o que coloca a polícia em alerta para a evolução das estratégias usadas em crimes.

Embarcação similar tinha sido encontrada em Portugal. A ação de hoje decorre de investigações relacionadas à apreensão de um submersível parecido nas águas do país em março. Apuração da polícia indica que os dois equipamentos foram fabricados na mesma região do Pará com a finalidade de viabilizar o tráfico de entorpecentes pelo Atlântico.