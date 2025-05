PM morre em acidente após trabalhar 20 horas em SP; família cita cansaço

PM de São Paulo disse que o comparecimento às reuniões mensais é obrigatório. Há restritas exceções em que a ausência é permitida, como o caso de agentes que estão de férias. "São reuniões intermináveis em que ficamos horas e horas [no local do encontro]", relatou à reportagem.

A Secretaria da Segurança Pública disse ao UOL que instaurou sindicância para "apurar todas as circunstâncias relacionadas ao fato". A pasta lamentou a morte do agente, classificada como "vítima de um acidente de trânsito". "A PM reafirma seu compromisso com a valorização e o bem-estar de todos os seus profissionais", concluiu.

A reportagem questionou a pasta sobre a denúncia da família sobre o número de horas trabalhadas pelo soldado e se o comparecimento na reunião era obrigatório, mas a secretaria não respondeu.

Colegas fizeram uma arrecadação para ajudar com as despesas do sepultamento do agente. O valor também seria destinado à esposa e o filho de Venâncio, já que o soldado mantinha a casa financeiramente. O enterro do agente ocorreu na sexta-feira (30) em Taubaté, no interior de São Paulo.

Venâncio era natural da Paraíba. Ele serviu no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército em João Pessoa, e ingressou na corporação paulista em junho de 2023. Ele deixa esposa e um filho de nove anos.