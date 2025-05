Polícia e MP fazem ação na Rocinha para prender integrantes do CV do Ceará

Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará após investigação do MP do estado nordestino. O órgão identificou que integrantes do Comando Vermelho do Ceará estariam escondidos na comunidade e, mesmo à distância, continuavam coordenando ações criminosas no estado, como tráfico de drogas e assassinatos.

Mesmo a distância, segundo o MP fluminense, alvos continuavam coordenando tráfico de drogas e execuções. O procurador-geral de Justiça do Rio, Antonio José Campos Moreira, disse que "há indícios de que mais de mil homicídios tenham sido ordenados do Rio" para o Ceará nos últimos dois anos. Durante o planejamento da operação, os setores de inteligência do MPRJ e da Polícia Militar detectaram a presença de homens fortemente armados —com cerca de 70 fuzis — na localidade que teria sido arrendada pelos alvos dos mandados.

Quatro fuzis e três pistolas foram apreendidos. No X (antigo Twitter), o perfil oficial do governo do Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro (PL) compartilharam uma foto que mostra que a operação, que mobiliza 80 agentes do Ministério Público, além do Bope e do Batalhão de Choque.

@pmerj apreende armamento de guerra em ação conjunta entre @govRJ e @GovernoDoCeara na #Rocinha



Até o momento, foram apreendidos armamentos de guerra -- quatro fuzis -- além de três pistolas, diversos celulares e um rádio transmissor.

Serviços de saúde afetados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma unidade de Atenção Primária da Rocinha suspendeu o funcionamento e outra teve atividades externas, como visitas domiciliares, canceladas.