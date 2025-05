Stalking e roubo: os crimes da mulher condenada por perseguir médico em MG

A maior pena foi pelo crime de roubo, com 6 anos e 8 meses de condenação. Sua avó, Dalva Ramos, que também foi julgada pela participação, foi condenada ao mesmo tempo de reclusão pelo roubo dos pertences.

Perseguição ocorreu entre 2020 e 2023, aponta decisão. Kawara utilizava recursos tecnológicos para vigiar o médico, a companheira dele e o filho do casal. Ela chegou a fazer montagens da esposa do profissional com outros homens. Após o caso, a esposa do médico desenvolveu síndrome do pânico e insônia, segundo o documento.

Kawara foi condenada por três crimes diferentes:

Stalking: o crime é qualificado pela perseguição repetida a outra pessoa de forma obsessiva, com intenção de ameaçar, constranger ou invadir a privacidade. A pena definida foi de 3 anos e 10 meses, considerando o crime cometido contra o médico, a esposa e o filho do casal.

o crime é qualificado pela perseguição repetida a outra pessoa de forma obsessiva, com intenção de ameaçar, constranger ou invadir a privacidade. A pena definida foi de 3 anos e 10 meses, considerando o crime cometido contra o médico, a esposa e o filho do casal. Roubo: Kawara roubou as chaves do carro e o celular da esposa do médico com uso de violência. A pena aplicada para o crime foi de 6 anos e 8 meses;

Kawara roubou as chaves do carro e o celular da esposa do médico com uso de violência. A pena aplicada para o crime foi de 6 anos e 8 meses; Desobediência: Ela foi condenada por descumprir as medidas cautelares que a obrigavam a manter distância do médico e da família dele. Pelo crime, a artista foi condenada a mais 16 dias de prisão.

Kawara Welch foi presa por passar cinco anos perseguindo um médico em Minas Gerais Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Apesar da condenação, a justiça decidiu manter a prisão domiciliar de Kawara. O juiz André Luiz Oliveira entendeu que não houve nenhum fato novo que justificasse a mudança de regime da condenada, que foi presa em maio de 2024 e ficou detida até este mês. Dalva respondeu a todo o processo em liberdade.