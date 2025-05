Frio ameniza e temperaturas sobem em SP no final de semana

A onda de frio que passou pelo Sul do país ontem segue em direção ao oceano e as temperaturas sobem neste fim de semana em São Paulo e no Rio. Algumas capitais registraram ontem a menor temperatura do ano, como São Paulo, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre.

O que aconteceu

A onda de frio se afasta do país, fazendo com que as temperaturas tenham uma ligeira elevação neste final de semana. Segundo o Climatempo, mesmo que a madrugada de sábado tenha sido de bastante frio no centro-sul do Brasil, hoje a previsão é de sol com tempo firme no Rio e em São Paulo, sem previsão de chuva. Já no norte de Minas e no centro-norte do Espírito Santo, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte.

Tempo firme no domingo em SP. A capital paulista que deve ter uma manhã gelada, mas com temperaturas mais amenas ao longo do dia. Há previsão de chuva fraca entre o litoral de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro, e também na capital fluminense.