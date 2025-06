Caso Vitória: acusado nega crime e diz que teria 'benefícios' por confissão

Ele negou saber como as imagens de Vitória encontradas pela perícia estavam no celular dele. Acrescentou não saber onde a vítima morava, nem que horas ela chegava em casa, reforçando que não a monitorava. Também questionou as provas, como o sangue encontrado no automóvel dele e na residência em que vivia. "Sou inocente de todas as acusações", afirmou.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa, 17, adolescente encontrada morta em Cajamar Imagem: Montagem/Reprodução

Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro transporte e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março. Segundo a autópsia, a adolescente morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto. O documento não apontou sinais de abuso sexual.

Maicol Antonio Sales dos Santos, 26, foi preso e indiciado pela polícia como autor do crime. A polícia chegou a dizer que o homem confessou, mas a defesa dele anunciou que pediria a anulação da confissão do interrogatório alegando que cliente foi coagido.