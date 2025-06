Família questiona morte de soldado em batalhão no RJ: 'Queremos a verdade'

A família do soldado Wenderson Otávio, 19, questiona há cinco meses como o filho morreu dentro do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Wenderson foi encontrado morto em 15 de janeiro deste ano com um tiro na cabeça. Os pais dele foram chamados ao batalhão, e o comandante disse que o soldado havia cometido suicídio após problemas com a namorada.

Três colegas de alojamento do soldado também citaram os supostos problemas com a namorada. "É mentira, a gente estava bem. Ele estava lá em casa no dia que aconteceu isso, e a gente estava normal", rebateu a companheira, em depoimento ao Fantástico, que teve acesso ao inquérito.