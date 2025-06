Universidade suspende novamente youtuber por 60 dias: 'Condutas ilegais'

Youtuber já havia sido suspenso por 60 dias em dezembro de 2024. Na época, ele foi impedido de frequentar as aulas de História da África e História do Brasil. A reitoria entendeu que as atitudes do youtuber causaram prejuízo à comunidade acadêmica, depois que aulas das disciplinas chegaram a ser paralisadas.

Em novembro de 2024, UOL mostrou que Leão gravou aulas do curso e publicou em suas redes sociais alegando "doutrinação de esquerda". Nas imagens, é possível ver professores e colegas expostos, enquanto o youtuber —que diz ser perseguido— os satiriza.

Colegas e professores relatam que os vídeos do youtuber são editados e as falas são distorcidas. Uma professora da UnB chegou a registrar boletim de ocorrência por difamação. A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) estabelece que o tratamento e divulgação de imagem só pode ocorrer com consentimento livre, informado e inequívoco do titular.

O youtuber narra, sem apresentar provas, que as universidades públicas do Brasil impõem uma "doutrinação de esquerda", incluindo a UnB. O aluno interrompe as aulas para fazer comentários sobre direitos humanos, racismo, gênero e demais temas. Ele nega que exista racismo na estrutura da sociedade brasileira. Temas como violência de gênero e policial também são relativizados pelo influenciador.