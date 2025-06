Barata ataca? Qual tipo voa? Saiba como se prevenir dessa praga indesejada

Segundo Sandra, o Brasil abriga uma grande diversidade de baratas, incluindo espécies adaptadas a áreas litorâneas, portos e cavernas. "Há baratas específicas de cais, armazéns e regiões costeiras. Mas têm hábitos mais restritos e são pouco encontradas em casas". O controle deve considerar essas características.

Há perigo de ataque?

Elas não costumam nos atacar, mas... Sandra explica que as baratas não tem tendência a se aproximar dos humanos, mas isso pode acontecer em algumas situações.

Lugar com infestação é mais perigoso. Nestes casos, elas podem morder humanos caso se sintam ameaçadas. Geralmente, as baratas que podem nos atacar são as silvestres que voam - e sim, elas podem pousar em pessoas.

Cuidado com os restos de comida. Como baratas fazem parte da fauna sinantrópica, ou seja, dos animais silvestres que se adaptaram a viver junto com os humanos, elas podem se aproximar da boca de humanos com restos adocicados de comida. É raro - mas não custa estar sempre com a boca limpa, não é mesmo?

Riscos à saúde

Baratas carregam mais de 40 tipos de bactérias e microrganismos prejudiciais à saúde humana. "Já identificamos Escherichia coli, Salmonella, Shigella e ovos de helmintos (vermes parasitas que causam doenças ao se alojarem no organismo humano, como lombrigas e tênias). As baratas são agentes de diarreias, conjuntivites, intoxicações e infecções hospitalares", diz Sandra.