'Deserto': Grupo de teatro critica prefeitura de SP por desocupação na Luz

Local é considerado "estratégico" para ações da GCM. O comandante-geral em exercício da GCM, Wilson Batista dos Santos, enviou o pedido ao então secretário municipal de Segurança Urbana, Alcides Júnior Fagotti —hoje secretário adjunto—, argumentando que o terreno poderia servir como base estratégica e de apoio às operações. Pedido que foi repassado para Edsom Ortega Marques, secretário-executivo de Projetos Estratégicos. O UOL perguntou à prefeitura se pretende atender ao pedido. A gestão municipal não respondeu sobre esse questionamento.

O ator Leonardo Akio, integrande da Companhia Mungunzá Imagem: Mateus Araújo/UOL

Teatro ocupa espaço há 9 anos

Teatro foi criado há nove anos com estrutura modular e recursos próprios. O Teatro de Contêiner foi construído com dez contêineres marítimos, com laterais de vidro. O terreno foi cedido em dezembro de 2016, no último mês da gestão Fernando Haddad (PT) inicialmente por dois meses, com renovação em 2017, já com a prefeitura sob administração de João Doria (PSDB à epoca). O custo da obra foi de R$ 250 mil, bancado com recursos acumulados pela companhia ao longo de oito anos.

Companhia de teatro ampliou atuação com ações sociais e culturais. Desde então, a Mungunzá desenvolve no espaço oficinas, apresentações e serviços para a comunidade, em parceria com a prefeitura. No terreno, há hoje duas tendas da Secretaria Municipal da Saúde para atendimento à população da "cracolândia". Em conjunto com o coletivo Tem Sentimento, o grupo oferece aulas de costura para mulheres da vizinhança.

Grupo tem contrato vigente com a Secretaria Municipal de Cultura. Em 2023, a companhia firmou um Termo de Fomento com a pasta para executar projeto artístico-cultural, com duração até dezembro deste ano.