Ela paquerou noivo em velórios e entrou no casamento de carro funerário

Depois de dois anos de olhares discretos em velórios, o destino precisou de um empurrão moderno: um emoji de foguinho. Apollo era casado quando foi inicialmente observado por Daniela, mas após o fim da relação, ela tomou coragem.

"Depois de um tempo ela me mandou um foguinho nas redes sociais e aí a gente começou a conversar", conta Apollo. "No outro dia a gente já se encontrou e aí já viu que nossos planos e metas de vida eram na mesma linha", lembra ele.

O relacionamento avançou rápido: em quatro meses, casamento civil. Dez meses depois, a cerimônia oficial — com direito ao carro da funerária e uma faixa no vidro traseiro: "Até que a morte nos separe".

"O carro da funerária no nosso casamento significou o nosso começo", diz Apollo. "Porque ela me conheceu através da funerária, do meu trabalho."

Muitas pessoas entram com moto, com cavalo, com trator, no nosso relacionamento, o carro funerário realmente faz parte.

Apollo Scariot, 31, agente funerário

A entrada de Daniela com o carro funerário no dia do casamento foi, segundo o casal, uma homenagem ao início da relação. "Como a funerária, os funerais estavam presentes no início da nossa história, quando eu dei a ideia de entrar no carro, ele [Apollo] topou na hora", explica ela.