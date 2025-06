Entregadores protestam após motoboy denunciar agressão de cliente na BA

Entregadores realizaram um protesto no último domingo (1º) no bairro de Pernambués, em Salvador (BA), após um trabalhador do aplicativo iFood afirmar ter sido ameaçado e agredido por um cliente.

O que aconteceu

Confusão teria acontecido por causa de divergências entre endereços. Segundo a TV Bahia, houve um desentendimento entre o entregador e o cliente em relação ao local de entrega do pedido. Prints da conversa do aplicativo de delivery mostram que o endereço do usuário divergia do endereço de entrega repassado ao motoboy.

Cliente teria ameaçado entregador após ser orientado a contatar o iFood. O endereço indicado pelo app ficava no Condomínio São Judas Tadeu, no bairro de Pernambués. Porém, o cliente informou que não morava no local e enviou o endereço da sua residência, no bairro do Cabula, a 2,6 km de distância dali. O motociclista afirmou que não poderia alterar o local de entrega. Então o usuário teria ameaçado o entregador, dizendo estar indo até o local do motoboy para ele "aprender a respeitar os clientes".