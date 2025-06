Mãe encontra rato morto dentro de fralda de bebê de um mês

A mãe de um bebê de um mês encontrou um rato morto dentro da fralda do filho no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mariana Sobral contou que trocou o bebê e deu de mamar no escuro durante a madrugada do último dia 20. Em entrevista ao Bom dia Rio, da TV Globo, ela disse que costuma deixar a luz baixa para a criança não acordar.

Pela manhã, quando foi trocar o neném novamente, a mãe se deparou com uma mancha escura na fralda. Mariana disse que, a princípio, achou que fosse uma mancha no algodão, mas depois percebeu se tratar de um camundongo. Uma das laterais tinha até sangue do rato.