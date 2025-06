'Professor', distribuidor de armas do Comando Vermelho, morre baleado no RJ

Homem constava na lista de procurados da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Além de ter um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, ele é considerado foragido da prisão desde 2018.

O 'Professor' era responsável pela aquisição e transporte de armas, drogas e munição para o Comando Vermelho. Conversas interceptadas pela Polícia Federal mostram que ele também era responsável por pagar propinas a policiais militares, que chegam a reclamar dos valores: "Favela grande, só manda isso", escreveu um PM, segundo relatório obtido pelo UOL.

Quem é o 'Professor'

Chefe do tráfico no Alemão. Fhillip comanda a favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão, zona norte da capital. Ele foi preso em 2015 e condenado a 14 anos de prisão por tráfico e associação criminosa quando foi encontrado com 100 kg de cocaína em um sítio de Seropédica..

Foragido há seis anos. O criminoso deixou o Instituto Penal Edgard Costa em setembro de 2018 para uma saidinha e não voltou. Ele cumpria regime semiaberto e recebeu a autorização de fazer uma Visita Periódica ao Lar, que permite que presos passem determinados dias fora da prisão para convívio familiar, com obrigação de retorno.

Para se esconder da polícia, ele criou um centro cirúrgico em casa. Segundo a Polícia Federal, o Professor reformou sua mansão no Alemão, onde instalou piscina, hidromassagem e um pequeno centro cirúrgico. Lá, realizou ao menos três procedimentos: uma lipoaspiração, um implante capilar e a retirada de um projétil da cabeça.