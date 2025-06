Padre critica capela católica embaixo de Buda gigante: 'Salada mista na fé'

A pergunta cita "estátua gigante" sem citar o Buda. O padre então começa a responder: "Vocês já sabem qual que é, né, gente? Meu, povo, olha só, eu respeito imensamente as demais formas de cultos, religiões, por mais claro, eu sou cristão. Por isso eu penso que cada um tem que viver e a fé naquilo que crê. Então eu não vou entrar nessa polêmica aqui não, tá, por mais que eu nunca fui e nem pretendo ir".

O padre Fabio cita ainda que fica triste por saber que há a imagem de Nossa Senhora — representação de Maria, mãe de Jesus —, próxima ao Buda: "Agora o que mais me entristece é aquela capelinha, Nossa Senhora aos pés do Buda, isso é o que mais me entristece, esse sincretismo religioso penso que não deveria existir, não concordo muito com isso", criticou.

A capela dedicada a Nossa Senhora da Penha faz parte de um dos pontos de parada do roteiro de peregrinação espiritual Caminhos da Sabedoria. Projeto foi idealizado pelo Abade Emérito do Mosteiro Zen Morro da Vargem, Daiju Bitti, e pelo Bispo Emérito da Diocese de Colatina e ex-reitor do Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, Dom Décio Zandonade.

Conforme o Mosteiro, o roteiro simboliza o diálogo inter-religioso entre o Cristianismo e o Budismo no município de Ibiraçu. Objetivo é promover a convivência harmoniosa entre tradições espirituais e reforçando o papel da fé na construção de caminhos de paz, sabedoria e unidade.