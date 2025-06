Pastor morre após passar mal durante culto em RS transmitido online

Pastor se ajoelhou para falar, ficou em silêncio e não conseguiu levantar. ''Calma, espera, espera'', disse no microfone ao se sentir mal. Inicialmente, os fiéis parecem não entender o que estava acontecendo, já que Sérgio costumava ficar ajoelhado durante as pregações.

Na sequência, alguns homens vão até ele, enquanto a mulher que gravava a live fica assustada e encerra a transmissão. É possível ouvir ela dizendo ''ai, meu Deus'' ao fundo. Sérgio foi socorrido pelos fiéis e por uma ambulância, mas não sobreviveu. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada.

O velório acontece hoje na Capela Mortuária do município de Turvo. Sérgio era pastor da Igreja Pentecostal Deus é Amor e também cantor gospel. Ele formava dupla há 12 anos com um amigo chamado Rogério Marques. ''Que o louvor entoado possa sempre fazer você entender o verdadeiro valor de servir a Cristo'', dizia em seu perfil social.

Unidades da denominação Igreja Pentecostal Deus é Amor publicaram nota de pesar. ''Sua voz, que tantas vezes encheu este lugar com cânticos de adoração, agora se une ao coro celestial. Sentiremos falta do som da sua voz, das suas orações, dos seus ensinamentos e do louvor que brotava da sua alma'', escreveu a da cidade de Bombinhas.