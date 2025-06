PM faz apreensão recorde de 6,5 toneladas de droga em lancha blindada no AM

A Polícia Militar do Amazonas fez a apreensão de 6,5 toneladas de droga, entre cocaína e maconha skunk, a maior da história do estado. A droga foi localizada em uma lancha blindada na noite de domingo (1º), no rio Solimões, perto ao município de Manacapuru, a cerca de 68 quilômetros de Manaus.

O que aconteceu

Além das drogas, os agentes apreenderam sete fuzis calibres 7,62 e .223. Também foram encontradas uma metralhadora calibre 50, outra metralhadora 7,62, uma lancha blindada, 5.698 munições de vários calibres, 102 carregadores, um lançador de granadas, dois celulares e quantia de R$ 2,5 mil em espécie.

Denúncia anônima e levantamento de inteligência levaram às autoridades até a embarcação com as drogas. Os agentes disseram que foram alvos de disparos dos ocupantes da lancha após aproximação, sendo foi necessário revidar.