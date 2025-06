'Tortura': Barulho após concessão do Anhangabaú tira sono de vizinhos

Apenas no mês de maio, ao menos quatro eventos foram realizados no local. Dede o início do mês passado, a fotógrafa Silvana Garzaro, 54, precisou criar estratégias para conseguir ter uma boa noite de sono. Algodões nos ouvidos, janelas fechadas e remédios para dormir. Nada disso funcionou.

"O que eu faço é descer com a minha cachorra e ficar na praça que tem ao lado do meu prédio, porque ela também fica super agitada com o barulho, não dá para ficar dentro do meu apartamento que é uma kitnet. Não consigo trabalhar, não consigo assistir TV, tenho sempre que sair para me acalmar"

Silvana Garzaro, moradora

Denúncias não surtem efeito, dizem moradores. Em maio, durante festivais de música eletrônica, vizinhos ligaram para a Polícia Militar ou para o 156, canal de denúncias da Prefeitura de São Paulo, mas segundo eles, nada foi feito. "Quando percebo que vai ter barulho, sinto angústia, ansiedade, tristeza e também dores musculares por conta da tensão. É uma sessão de tortura, e os eventos que fizeram em abril e maio foram os piores", acrescentou Silvana.

Ruídos acima do limite permitido

Festival de música eletrônica no Vale do Anhangabaú Imagem: 21-04-2023 - Ronny Santos/Folhapress

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir o barulho ao longo da madrugada. "Quando chega o final de semana, pensamos que vamos descansar, recarregar as nossas energias para mais uma semana de trabalho, porém o que ocorre é que somos surpreendidos por um barulho infernal a noite toda", diz uma moradora.