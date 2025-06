Bebê recebe alta após mãe sobreviver a grave acidente e dar à luz em MG

Ônibus capotou durante a madrugada. O veículo, com cerca de 46 ocupantes, ia de Anápolis (GO) a Ribeirão Preto (SP) quando o motorista perdeu a direção e capotou no entroncamento entre as rodovias MG-223 e LMG-413, no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.

O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e capotou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo os bombeiros.

Onze pessoas morreram, segundo a Polícia Civil. Dois dos quatro mortos confirmados são crianças com idade estimada entre dois e quatro anos. As identidades deles não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento.

Motorista do ônibus sobreviveu. Ele foi ouvido pela polícia e liberado em seguida depois que autoridades entenderam que não havia elementos suficientes que justificassem sua prisão. O caso foi investigado pela delegacia de Araguari.