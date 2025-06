'Derrubou o muro e bateu na minha cara': os relatos de briga entre vizinhos

"Não havia escala de uso, então a gente sempre lavava quando a máquina estava livre. Um dia, este vizinho tirou minhas roupas da máquina e elas acabaram caindo e sujando. Precisei lavar novamente e tive que tirar as roupas dele da máquina, mas tomei cuidado para que não caíssem no chão. Alguns minutos depois, ele mandou uma foto no grupo do prédio falando que eu havia jogado as roupas dele no chão, e ali começou toda a saga de problemas que tivemos com ele", conta Geovanna.

Geovanna conta que precisou mudar do prédio por cuasa das brigas frequentes com o vizinho Imagem: Arquivo Pessoal

Segundo a publicitária, após a primeira discussão, o vizinho, que até então era cordial, passou a implicar com ela e o namorado. Em uma das provocações, o homem teria manchado a roupa do casal estendida no varal.

Ele jogou água sanitária nas nossas roupas. Sabíamos que tinha sido ele, mas como sempre tinha apoio dos vizinhos, não acreditaram que poderia ter feito isso. Como éramos novos no prédio, a imagem que ficava era de que o problema era a gente. Ninguém vai desconfiar do rapaz simpático que tem um shitzu de estimação.

Geovanna Delfino

O ápice do conflito foi motivado por uma caixa de som. A publicitária disse que foi preciso acionar a polícia para conter o vizinho.

"Neste dia, ele falou que a gente tinha estragado a caixa de som dele e nos ameaçou. A caixa sempre ficava na entrada do prédio, onde todos tinham acesso, e, em um ano que estávamos lá, nunca tinha acontecido nada. Como ele estava muito alterado, precisamos chamar a polícia e registrar boletim de ocorrência. No outro dia, ele ligou a caixa e ela estava funcionando normalmente", afirma.