Vídeo contraria versão de PM e confirma que jovem foi morta após coronhada

Gravação contraria versão narrada em boletim de ocorrência pelo sargento. Na época, Guerra afirmou que Kauê havia dado um tapa em sua mão, o que teria provocado o disparo acidental.

Kauê chegou a ser preso. Na época, foi encaminhado ao 50º DP (Itaim Paulista). Após algumas horas na delegacia, prestou depoimento como testemunha e foi liberado.

Sargento segue preso por homicídio com dolo eventual. O delegado responsável pelo caso, Victor Sáfadi Maricato, entendeu que ele assumiu o risco de matar ao dar a coronhada no jovem abordado. A PM (Polícia Militar) informou que o policial teve a arma recolhida. Guerra está detido no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte paulista. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.

Investigações foram concluídas. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) afirmou que as investigações da Polícia Civil e da Corregedoria da PM já foram concluídas e encaminhadas à Justiça, "inclusive com as imagens registradas pela câmera corporal do agente".