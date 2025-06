Corpo de empresário é encontrado em vala de obra em Interlagos

Empresário havia desaparecido há quatro dias. Ele foi visto pela última vez em um evento de motos no Autódromo de Interlagos. Pelas redes sociais, familiares de Adalberto e internautas pediam que informações sobre o seu paradeiro fossem enviadas para a companheira dele, a farmacêutica Fernanda Dandalo, por meio de seu perfil no Instagram.

Último contato do empresário com a esposa foi na sexta, às 19h40. Ainda segundo apurado pelo SP1, diante da demora da volta do marido para a casa, ela entrou em contato, por volta de 1h55 do sábado, com um amigo dele, Rafael, que também estava no evento. O amigo teria contado a ela que, ao se despedir, Adalberto disse que contornaria o autódromo para buscar o carro, que estava no estacionamento do kartódromo.

Familiares de Adalberto não se manifestaram publicamente após a descoberta do corpo. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.