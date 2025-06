Nutricionista suspeito de abusar de pacientes no PR é considerado foragido

Nutricionista já respondia judicialmente por outro crime semelhante. A delegada que investiga o caso, El Freitas, afirmou que o homem já era acusado de importunação sexual em um caso semelhante.

Após repercussão, polícia recebeu informações sobre possível terceira vítima. Ainda de acordo com a delegada, a prisão foi pedida para a investigação identificar outras eventuais ocorrências envolvendo o nutricionista.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do suspeito e caso haja manifestação, este texto será atualizado. A reportagem também buscou posicionamento do Conselho Regional de Nutrição do Paraná, mas ainda não obteve resposta.