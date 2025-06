'Só héteros podem?': os padres que escondem a sexualidade dentro da Igreja

Há repressão a padres gays, segundo Felipe: muitas vezes eles são alvo de vigilância interna, têm sua conduta observada com mais rigor ou até são trocados de paróquia. A homossexualidade, mesmo quando acompanhada do compromisso com o celibato, ou seja, com o compromisso de não se casar e nem ter relações amorosas, é vista pela igreja Católica como um desvio, algo que precisa ser "vigiado e controlado".

"Já fui transferido de paróquia quando descobriram que eu era gay. Mesmo me dedicando e tendo uma vida fiel a Deus, a minha sexualidade foi julgada", diz José Fernandes*, 53, que há duas décadas é padre e atua no interior de São Paulo.

"Mesmo eu sabendo que o bispo também é gay, ele não me aceitou na paróquia. É um paradoxo que muitas vezes nos faz questionar a doutrina. Mas acredito que tenho um propósito maior. A minha orientação sexual não muda em nada o meu trabalho e o meu compromisso com Deus e com a comunidade", opina o padre, que também diz manter o compromisso do celibato.

O medo de represálias foi o motivo pelo qual os entrevistados preferiram esconder sua sexualidade e viver no silêncio. É o caso do padre Samuel*, que há mais de duas décadas dedica sua vida à Igreja Católica, identifica-se como gay e mantém o celibato.

Segundo ele, o sistema homofóbico da Igreja Católica, que compreende a sexualidade apenas entre homem e mulher, faz também com que religiosos evitem trabalhar diretamente com a comunidade de fiéis LGBTQIA+.

"Muitos ainda enxergam essa comunidade como pecadora e quando você passa a exercer um trabalho de acolhimento a eles, a situação com você muda. Te olham torto, dizem indiretas e param de te convidar para algumas atividades", diz Samuel.