Pai diz que filha comeu bolo envenenado por inocência: 'Era metade de mim'

O pai da adolescente Ana Luiza Oliveira Neves, morta após consumir um bolo de pote envenenado, disse ter "perdido o amor da vida dele" e afirmou que a filha ingeriu o doce por "inocência". Uma jovem de 17 anos é investigada pelo crime em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Silvio Ferreira das Neves disse que Ana passou mal após consumir bolo no sábado (31). Com vômito e diarreia, a jovem foi levada pelo pai ao hospital na madrugada de domingo, onde foi atendida e liberada. Os sintomas persistiram. A adolescente foi levada novamente à unidade de saúde após desmaiar. Ela morreu no mesmo dia.