PM faz operação no Complexo de Israel, e tiroteio fecha Av. Brasil no Rio

Operação também afetou passageiros de trem. A Mobi-Rio informou que serviços das linhas 60 - Deodoro x Gentileza (Parador), 61 - Deodoro x Gentileza (Expresso) e 71 - Vigário Geral x Gentileza (Expresso) estavam operando com os intervalos irregulares por volta das 6 horas. Uma hora depois, porém, o órgão informou que as operações do corredor Transbrasil já estavam normalizadas.

Mesmo após liberação da Av. Brasil, PM permanecia na via, por volta das 6 horas, segundo o COR. O órgão municipal recomendou que passageiros e motoristas utilizassem a Linha Vermelha como alternativa de acesso à região central do Rio.

Outro tiroteio foi reportado no Complexo do Chapadão, também na zona norte, por volta das 8 horas, segundo a Voz das Comunidades. A reportagem tenta confirmar a informação com a Sesp e o texto será atualizado no caso de novas manifestações.

Ainda não há informações sobre o objetivo das ações policiais e se houve feridos e prisões. O texto será atualizado no caso de novas apurações.