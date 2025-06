SP não sabe quantos PMs são investigados por 'bicos' ilegais em segurança

PMs são os preferidos da segurança privada por terem acesso a armas e recursos públicos. Dados da polícia são usados em dossiês privados, segundo a antropóloga Susana Durão no artigo "Nas sombras da proteção: a polícia brasileira na segurança privada", o que também é ilegal.

Além disso, existe o "bico fardado", que desfalca batalhão para dar segurança a lojas. O UOL teve acesso a um documento que relata a suposta obrigação de policiais permanecerem em uma base móvel próxima a lojas de varejo, em uma situação classificada como "falsa emergência". Os agentes se intercalavam, durante o expediente, por 20 horas no local, garantindo a guarda dos estabelecimentos mesmo sem comprovação de perigo iminente. Os agentes não tinham permissão para sair, e tinham dificuldade para se alimentar ou usar o banheiro durante a estada, segundo denúncia.

Governo de São Paulo permite "bico institucional": policiais trabalham legalmente para órgãos públicos fora do expediente. Nas Operações Delegadas, agentes fardados e amparados pela estrutura pública atuam no contraturno em convênio com as prefeituras. Em caso de grande repercussão, um PM nessa situação matou ambulante senegalês que tentava proteger mercadoria no Brás.

Pesquisa revelou que 18% dos ouvidos reconheciam serviço de vigilância privada feito por policiais de folga nos bairros. O levantamento, do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) entrevistou 2.508 pessoas em todas as regiões do Brasil no ano passado.

Entidade que representa empresas de segurança declarou guerra aos "bicos" policiais. A Fenavist passou a denunciar casos aos órgãos competentes por entender que a segurança privada "exige treinamento específico" e policiais na função "colocam a sociedade em risco". "Estamos denunciando com foto e endereço as ilegalidades", diz Frederico Camara, presidente da entidade.