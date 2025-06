Racismo em Higienópolis: polícia apura panfletos da KKK perto do Mackenzie

A Polícia Civil investiga o caso de panfletos com apologia ao grupo supremacista branco norte-americano Ku Klux Klan colados no entorno do campus do Mackenzie, na região de Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, na semana passada.

O que aconteceu

Cartazes com imagens de pessoas negras, símbolos da KKK e o logo do Mackenzie foram divulgados nas redes sociais no último fim de semana. Segundo a assessoria de imprensa da faculdade, os panfletos, que levavam o lema conversador de origem fascista "Deus Pátria e Liberdade", foram colados entre quinta e sexta-feira em muros no entorno do campus. Em nota, o Mackenzie repudiou o que classificou como "ataque" à instituição a partir de "símbolos e mensagens de ódio e intolerância" (veja mais sobre o posicionamento abaixo).

Polícia Civil investiga episódio como "difamação" à faculdade. Procurada pelo UOL, o órgão informou que "investiga um caso de difamação contra uma instituição de ensino após a distribuição de cartazes com imagens da Ku Klux Klan associadas à identidade visual da universidade". O caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 4º DP (Consolação), que apura a autoria e as circunstâncias do crime.