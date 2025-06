Satélite e IA: como embarcação que levaria drogas à Europa foi achada no PA

Apenas uma pequena parte fica visível acima da água, suficiente para ventilação e navegação. Com capacidade para carregar grandes cargas de cocaína, já foram usados por organizações criminosas em travessias pelo Caribe, Pacífico e, mais recentemente, até o Atlântico rumo à Europa.

A embarcação seria usada no envio de cocaína para a Europa, segundo as investigações. As primeiras pistas surgiram após movimentações fluviais incomuns serem detectadas por plataformas aeroespaciais. As aeronaves identificaram estruturas navais camufladas entre galpões ribeirinhos e padrões logísticos atípicos nos rios da região.

A descoberta no Pará foi impulsionada por uma interceptação semelhante em Portugal. Em março deste ano, autoridades europeias apreenderam uma embarcação artesanal do mesmo tipo no Atlântico, o que reforçou a necessidade de integração entre FAB, Marinha e Polícia Federal. Desde então, as forças passaram a monitorar imagens e dados de forma conjunta, o que levou à localização inédita do submarino no Brasil.

O cruzamento de dados passou a ser feito em tempo real pelas forças de segurança. O monitoramento revelou que as embarcações estavam sendo fabricadas na região Norte do Brasil, com rotas fluviais clandestinas para envio transatlântico da droga.

O uso de inteligência artificial ajudou a antecipar a estratégia dos criminosos. Para a FAB, o isolamento geográfico da Ilha de Marajó aumenta as vulnerabilidades logísticas da região —o que exige resposta ágil e tecnológica por parte do Estado.

A atuação da FAB em ações como essa está prevista na legislação brasileira. Segundo a Lei Complementar nº 136/2010, artigo 16-A, as Forças Armadas têm atribuição subsidiária para combater crimes em fronteiras terrestres, áreas marítimas e águas interiores, em articulação com outros órgãos do Executivo.