Vereador Leniel Borel afasta assessor acusado de estupro por mulher no RJ

O assessor nega o crime e diz que foi vítima de extorsão. "Eu estava ali com a garota, eu sendo assessor parlamentar, e ela, com maconha. Eu pensei: 'Preciso me respaldar'. E bati a foto para ter como prova. Ali foi o gatilho. Ela começou a dizer que eu era do sistema, que estava sendo usado. Se eu falasse um ai, ela gritava mais ainda e batia na janela, dizia que ia fazer pior. E começou a neurose dela", disse Mateus em vídeo no Instagram.Ela

Ela começou a me extorquir, dizer que queria R$ 50 mil, dizer que eu estava com escuta. Ela pegou meu relógio e tacou no chão, relógio que eu comprei com meu primeiro salário. Ela começou a dizer que eu tinha estuprado ela e a surtar falando de Virginia, Alexandre de Moraes, Hytalo Santos. Eu me vi sem saída e corri para recepção para chamar a polícia.

Mateus Ferreira, em vídeo no Instagram

O assessor também registrou um boletim de ocorrência por extorsão contra Izabelly. "Eu sei da minha inocência, eu sei o que eu fiz, eu sei a minha intenção de ajudá-la. Eu não estava ajudando ela por interesse, pelo contrário. Eu estava ajudando ela pelas crianças, pelo que eu aprendi como vereador", afirmou.

O UOL tenta contato com a defesa dos envolvidos. A Câmara Municipal do Rio também foi procurada, mas não retornou. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.