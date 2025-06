'A terra me pariu': ritual enterra pessoas vivas em retiro espiritual no DF

As duas conduzem juntas os rituais do retiro, que ocorre em uma chácara no Distrito Federal. Inspirado em práticas indígenas da Amazônia peruana, o ritual integra um retiro de quatro dias. O pacote custa R$ 697 e inclui hospedagem coletiva, alimentação e todas as vivências.

Antes do ritual, os participantes passam por uma anamnese e são orientados sobre todos os detalhes da experiência. Grávidas e idosos podem participar, desde que estejam com boa saúde. Durante o enterramento, Lila, Priscila ou outra facilitadora permanece o tempo todo ao lado do participante, orientando e tranquilizando com palavras e acompanhamento direto.

O ritual é feito com o participante deitado em uma cova rasa, com o corpo coberto de terra e o rosto protegido por um pano fino. Segundo as facilitadoras, o pano serve para evitar que terra entre nos olhos, ouvidos e nariz, e também permite a respiração. A respiração deve ser lenta e consciente.

A média de tempo varia de três a sete minutos, mas há casos em que o enterramento dura mais — sempre com supervisão direta. Quando deseja sair, o participante levanta a mão e é imediatamente retirado da terra, com auxílio das terapeutas.