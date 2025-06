Adolescente confessa envenenamento com bolo; quanto tempo ficará detida?

A jovem de 17 anos que confessou ter matado uma adolescente com um bolo envenenado será submetida a medida socioeducativa e pode ser internada por até três anos. A legislação brasileira veda a responsabilização penal de menores e determina tratamento educativo, mesmo em casos de crimes graves.

O que aconteceu

A adolescente confessou à polícia ter matado Ana Luiza de Oliveira Neves com um bolo envenenado entregue em Itapecerica da Serra (SP). O doce foi deixado com um bilhete anônimo na casa da vítima no sábado (1º), e Ana começou a passar mal horas depois. Ela morreu no dia seguinte.

Segundo a investigação, a motivação foi ciúme: as vítimas teriam se relacionado com o mesmo rapaz. O caso de Ana Luiza não seria o único. A jovem já havia tentado envenenar outra adolescente, em 15 de maio, usando a mesma tática — bolo com elogios escritos em bilhete. A outra vítima sobreviveu.