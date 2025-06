A batalha de Niède Guidon para criar um Parque Nacional no meio do sertão

A arqueóloga Niède Guidon, que morreu hoje aos 92 anos, foi uma das grandes responsáveis pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no sertão do Piauí.

O que aconteceu

Niède ouviu falar em São Raimundo Nonato pela primeira vez em 1963, quando trabalhava no Museu Paulista da USP. À época, ela organizava uma exposição com fotografias de pinturas pré-históricas encontradas em Lagoa Santa (MG), consideradas as únicas do tipo no Brasil.

Em uma visita do então prefeito de Petrolina (PE), Niède soube de desenhos rupestres no sertão do Piauí. O prefeito disse que na região havia "uns desenhos de caboclos" parecidos com os da exposição. As imagens mostravam um abrigo sobre rochas na Serra da Capivara, no Piauí.