Filhos podem ter escondido corpo do pai em decomposição por até 2 anos

O corpo do idoso de 88 anos encontrado em uma casa na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no mês passado, pode ter sido mantido na casa pelos filhos por cerca de dois anos.

O que aconteceu

Dario Antonio Raffaele D'Ottavio morreu entre seis meses e dois anos. O tempo estimado da morte do idoso consta no laudo do IML (Instituto Médico Legal) entregue à Polícia Civil do Rio, que apura as circunstâncias da morte e a manutenção do corpo na casa por tanto tempo.

Corpo de Dario estava em estado avançado de decomposição. O laudo do IML não precisou a causa da morte do idoso, classificada como "indeterminada", mas destacou que não foram encontradas lesões traumáticas no cadáver.