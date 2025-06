Dentista é indiciado por morte de idoso que ganhou R$ 201 mi na Mega-Sena

Apuração também apontou que foi usado uma alta dosagem de anestésico no procedimento. O uso não considerou a saúde de Antônio, que era cardíaco, tinha hipertensão e diabetes. Também não houve avaliação cardiológica do paciente por profissional capacitado. Apesar das conclusões, a polícia não apontou nenhuma relação entre a morte de Antônio e o prêmio que ele ganhou na Mega-Sena.

Foi constatado ainda que a reação adversa do paciente não foi manejada com eficácia e o tempo de resposta da equipe foi inadequado. Após o procedimento, a equipe liberou o paciente com acompanhamento clínico precário, tendo os primeiros sinais de agravamento ocorridos ainda na recepção da clínica, sem suporte técnico adequado.

Polícia Civil de Mato Grosso

Agora, o inquérito segue para análise do Ministério Público. O órgão avaliará se denuncia ou não o profissional pela morte do pecuarista. Não há informações sobre a movimentação ou herança dos valores ganhos pelo pecuarista no sorteio.

O nome do dentista não foi divulgado pela polícia. Desta forma, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

A reportagem tenta contato com o CROMT (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso). O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Relembre o caso

O pecuarista morreu no dia 4 de dezembro em um consultório odontológico em Cuiabá, onde morava. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória ao fazer um procedimento cirúrgico na clínica.