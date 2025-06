Morre Niède Guidon, arqueóloga que ajudou a datar o povoamento das Américas

As teorias científicas sempre precisam ser provadas. Acredito que nossos trabalhos foram feitos com muita seriedade, conhecimento e profissionalismo. Se ainda há quem tenha dúvidas, deve trabalhar da mesma forma e, então, discrepar ou concordar com as devidas justificativas. Niéde Guidon, em 2023

A comunidade científica também lamentou o falecimento de Niède. Em nota, a UFPI (Universidade Federal do Piauí) afirmou que "Niède Guidon deixa um legado de compromisso com a ciência, com a valorização da memória ancestral e com o desenvolvimento social e cultural do semiárido piauiense. Sua contribuição continuará inspirando gerações de pesquisadores e cidadãs e cidadãos comprometidos com a história e o conhecimento."

(Com Mongabay)